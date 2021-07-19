Baraj gölünde aynı aileden 5 kişi boğuldu

Amasya
'nın Suluova
ilçesinde bulunan Derinöz Baraj gölünde aile faciası yaşandı.
Edinilen bilgiye göre Suluova Derinöz Baraj Gölü'nde piknik yapan Cenik ailesinin 3 yaşındaki çocukları Levent Cenik, suya düştü. Bunun üzerine aileden 4 kişi daha suya girdi. Ancak Sultan Cenik (50), Elif Semiz (28), Levent Cenik (3) Havvanur Cenik (8) ve Emrullah Cenik (19) gözden kayboldu. AFAD ve Amasya Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı. Çalışma sonucu Sultan Cenik (50) ve Elif Semiz'in (28) cansız bedeni sudan çıkartıldı. Akşam saatlerinde de Levent Cenik (3) Havvanur Cenik (8) ve Emrullah Cenik'in (19) cesetlerine ulaşıldı. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, üzücü bir durum yaşadıklarını belirterek, "Saat 16.30 sularında Levent Cenik isimli çocuğumuzun suya düşmesiyle akabinde aile fertlerinden 4 kişi de suya giriyor. Sonra da 5 boğulma olayı gerçekleşti" dedi.
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Öte yandan yurdun birçok ilinden boğulma haberler
i ardı ardına geldi. Şanlıurfa'da sulama kanalı kenarında yürüyen Zeyit Yüksel (17) ayağının kayması sonucu düştüğü kanalda boğuldu. Mersin'in Mut ilçesinde ise Göksu Irmağı'na giren Mehmet Keleş (17) akıntıya kapılarak boğuldu. Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde de Karakaya Göleti'ne balık tutmaya giden Fevzi Özbek (27), girdiği gölette boğuldu. İstanbul Samatya'da ise önceki gece kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açılan İsa Baydal (25) yüzmek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kayboldu. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dalgalarla açığa sürüklenen Fatih Kırcı (28) boğuldu. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki Ali Salih Baydar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İLAYDA KOÇ KURTARILAMADI
Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Yalı Mahallesi sahilinde denize giren üniversite 2. sınıf öğrencisi İlayda Koç (20) suda çırpınmaya başladı. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılarak hastaneye kaldırılan Koç yaşamını yitirdi. Kızının ölüm haberini alan İlayda Koç'un annesinin feryatları yürekleri dağladı.
Ferhat LAP - Mustafa BAKIRHAN - Mehmet YILDIRIM - Bulut YAMANDAĞ -Abbas ÇAKAR