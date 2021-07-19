Baraj gölünde boğulan 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Henüz 3 yaşındaki Levent Cenik'in doğum gününde ablasıyla birlikte el ele hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ankara'da yapılan otopsiden sonra eve getirilen cenazeler, helallik alındıktan sonra Hicret Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze Namazına Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Kaymakam Abdullah Şen, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve Baba Beytullah Cenik, cenazelerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Tüm Suluova acıyı hep birlikte yaşadı. 5 tane hemşerimiz 2 tanesi küçük sabi, dün suda boğuldu. Tarifi imkansız bir acı. Ailenin 5 tane ferdini kaybetmiş olduk. cenabı hak başta Beytullah kardeşimiz olmak üzere, ailenin tüm yakınlarına sabır versin. Milletimizin başı sağolsun. İlk defa böylesine 5 kişiyi kaybettiğimiz bir olay yaşamamıştık. İlk defa böyle bir şey yaşadık. Küçük bir çocuğun suya girmesi peşinden ailenin onu kurtarmak için gayret etmesi, akabinde böylesine içler acısı bir olay yaşandı. Levent yavrumuzun doğum günüydü. Ailesinden aldığımız haber, babasının da söylediği öyle. Doğum gününde Levent'i kaybetmiş olduk. Sudan çıkarılırken de balası muhtemelen kurtarmak için elinden tutmuştu. Dalgıçlar da yine el ele çıkarmış oldu." Dedi.



Suluova İlçe Kaymakamı Abdullah Şen, "bir daha böyle elim bir olayla karşılaşmamak için su havzasına giriş çıkışları tamamen kapatmış olduk. Bir daha böyle bir riski göze alamayız. Bütün Suluova'mıza, bütün milletimize baş sağlığı diliyorum çok elim bir olay, elim bir hadise. Biri 3 yaşında biri 9 yaşında, birinin doğum günü bugündü, küçük yavrumuzun. 9 yaşındaki ablasıyla beraber el ele çıkarılması sahnesi benim aklıma kendi kızımı ve oğlumu, aynı yaşlardaki kızımı ve oğlumu göz önüne getirdi, çok duygulandırdı. Çok elim, aynı anda 5 kayıp'ın bir aileden olması bizi çok derinden üzdü. Bütün Suluova'mızın, bütün Amasya'mızın başı sağolsun." Diye konuştu.

Hicret Camiinde kılınan namazın ardından barajda boğulan Levent Cenik (3), Havvanur (9), babaanne Sultan (50), amcası Emrullah Cenik (19) ve halası Elif Semiz de (28) Suluova'da toprağa verildi.