Başakşehir'de mahalleliyi sokağa döken yangın: Binanın yarısı mahsur kaldı

Yangın İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde yer alan dokuz katlı bir binada saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın elektrik tesisatında yaşanan arıza sebebiyle yayılan alevler kısa sürede çatıyı etkisi altına aldı. Çatı katına yakın dairelerde yaşayan vatandaşlar dakikalarca yardım çığlığı attı. İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, binadan yükselen alevleri kontrol altına aldıktan sonra apartman sakinlerini tahliye etti. Korkutan yangında can kaybı ve yaralı bulunmazken dumandan etkilenen iki kişi ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Çatısı adeta küle dönem bina sakinleri, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını göz yaşları içerisinde takip etti.

MAHŞER YERİ GİBİYDİ



Yangının yaşandığı binada oturan Aydın Kamacı "Elektrik tesisatında sıkıntılar vardı. Gece saatlerinde ufak patlamalar olmuş. Sabah saatlerinde de yangın çıkmış. Komşuların çığlık sesleriyle uyandık.

Kendimizi sokağa atmak istedik ama apartmanın içerisi mahşer yeri gibiydi. Eksi 3'üncü kattan 9'uncu kadar her yer simsiyahtı. Çoluk çocuk camlara çıkıp bağırdık dakikalarca. İtfaiye ekipler gelip yangını söndürünce kendi başımıza çıktık binadan" dedi.

ÇOCUKLARI KUCAĞIMA ALIP SOKAĞA KOŞTUK



Yangında korku ve panik dolu anlar yaşayan bir başka bina sakini Nursel Aydın "Yangın çıktığında ailecek uyuyorduk. Çığlık seslerime uyandık, daha ne oluyor demeden apartmanın içerisi kara dumanlarla kaplanmıştı zaten. Balkona çıkıp yardım için bekledik. İtfaiye ekipleri gelip, alevleri söndürdü. Eşim bir çocuğumuzu, ben bir çocuğumuzu kucağımıza alıp sokağa koştuk. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın" ifadelerini kullandı.