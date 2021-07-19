Başkan Kocaispir’den kurban bayramı mesajı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kurban Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı. Tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Başkan Kocaispir, "Kurban Bayramı'nın ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

NİCE BAYRAMLARA

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı , aynı heyecanla kucaklaştığımız, aynı ruhu yaşadığımız, aynı coşkuyu paylaştığımız mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Öncelikle bu önemli ve anlamlı günlerin Yüreğir'imiz, Adana'mız, ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor; daha nice bayramlara sağlık, mutluluk ve huzur içinde ulaşmayı Yüce Rabbimizden temenni ediyorum" dedi.

EN KALBİ DUYGUYLA

Başkan Kocaispir mesajını şöyle sonlandırdı: "Bayramlar, toplumda karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, kardeşçe kucaklaştıran, birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren müstesna günlerdir. İnsanı insan yapan değerlerin ve erdemlerin yoğun olarak yaşandığı günler olan bayramlar, toplumsal hayatımız açısından da çok büyük bir öneme ve değere sahiptir. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."