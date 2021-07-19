Bayburt Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Diyanet Bayburt bayram namazı saati belli oldu!

İslam alemi için anlamı ve önemi oldukça fazla olan Kurban Bayramı'nda sabahın erken saatlerinde kılınacak olan bayram namazı saati ile ilgili olarak Bayburt'ta yaşayanlar tarafından 2021 Bayburt Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

BAYBURT BAYRAM NAMAZI SAATİ

Bayburt bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;