Bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi

Arife gününde Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne yapılan ziyarete Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, daire müdürleri, şehit ve gazi dernekleri başkanları ile şehit aileleri katıldı.

Okunan Kuran-ı Kerim ve İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın yaptığı duanın ardından, Vali İbrahim Akın ve beraberindeki protokol şehit kabirlerini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktılar.

VALİ AKIN VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU

Şehitlik ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali İbrahim Akın, "Kurban Bayramı Arifesi nedeniyle Şehitliği ziyaret ederek vatanı için, milleti için, bayrağı için canlarını feda etmekten kaçınmayan aziz şehitlerimize dualar okuduk. Milletçe şehitlerimize duyduğumuz minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. İlimizde vatandaşlarımızın bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak üzere Valiliğimiz öncülüğünde gereken tüm tedbirler alındı. Vatandaşlarımızdan özellikle bayramlarda yaşanan yoğunluğu dikkate alarak kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek için trafik kurallarına uymalarını bekliyoruz. Ayrıca, vatandaşlarımızdan kurbanlarını çevre ve görüntü kirliliğine sebep olmayacak şekilde kesmeleri konusunda hassasiyet bekliyoruz. Bir başka husus da salgın sürecinin henüz bitmemiş olması. Bayramlaşmalarda ve yapılan ziyaretlerde maske, mesafe, temizlik kurallarına mutlaka riayet edelim. Bu vesileyle, tekrar herkese hayırlı bayramlar diliyorum." şeklinde konuştu.

Şehitlik ziyareti, Vali Akın ve beraberindeki protokolün kabirleri ziyaret edip dua etmesiyle sona erdi.