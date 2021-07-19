Kabine Toplantısı kararlarına göre Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından bayramda toplu ulaşım ücretsiz mi, Kurban Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro bedava mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Milyonlar Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olup, olmadığı ile ilgili arama yapmaya başlarken belediyelerden toplu ulaşım ile ilgili açıklama geldi. Peki Bayramda otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?
Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek olup Bayramda otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi sorusunun yanıtı belli oldu. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 20, 21,22 ve 23 Temmuz'da ulaşım toplu taşıma ücretsiz olacaktır.
Kabine sonrası otoyollarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" diyerek bayramda yolların ücretsiz olacağını ilan etti. Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de aktaran Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.
Yolculuk için hazırlığını tamamlayanlar, bayramda köprü ve otoyol geçişlerinin ücretli olup olmadığını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacağını duyurdu.
Bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz sağlanacak. Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti alınıyor. Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanmaktadır.
Kurban bayramı süresince ulaşımda olacak ücretsiz geçişlerin tarihleri ise şu şekildedir;
Köprü ve Otoyol geçişleri 17 Temmuz 2021 saat 00:00'dan itibaren (Cuma gecesini Cumartesi'ye bağlayan gece)Otobüs, Metrobüs, Vapur, Metro, Tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları ise 20 Temmuz saat 05:00'da itibaren ücretsiz olacaktır.