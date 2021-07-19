Bayramda sabah namazı kılınır mı? Bayram namazı sabah namazı ile beraber mi kılınır?

Dinimizde önemli bir yeri olan bayram namazı sabah namazının ardından, güneşin doğuşunu takiben cemaatle kılınmaktadır. Bu durum bazı vatandaşların kafasını karıştırmakta ve "Bayram namazı sabah namazı ile beraber mi kılınır?" sorusuna yol açmaktadır. Diyanet'in açıklamalarıyla bayramda sabah namazı kılınır mı sorusu yanıt buluyor. İşte Kurban Bayramı namazıyla ilgili merak edilenler ve Diyanet açıklaması ile bayram günü sabah namazı kılınışı.

BAYRAM GÜNÜ SABAH NAMAZI KILINIR MI?

Farz ibadetlerin yerine getirilmesi konusunda bayram günlerinin diğer günlerden bir farkı yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre tıpkı diğer günlerde olduğu gibi bayram günlerinde de sabah namazı kılınmaktadır.