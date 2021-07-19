Bayramda tüm birimlerimizle sahadayız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Teşkilatı ile gerçekleştirilen çevrimiçi bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Deprem oluyor, yaraları hızla sarabiliyoruz. Afet oluyor, hemen vatandaşlarımızın imdadına yetişebiliyoruz. Salgın oluyor, bütün kabine, ivedilikle organize olabiliyoruz. Bunların tamamı, AK Parti hükümetlerinin 20 yıllık çalışmalarının mahsulüdür" dedi. Doğal afetlere müdahale hızında önemli bir aşama kaydettiklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu hafta Rize'de sel afetini yaşadık. 3 bakanımız orada yaraları sarıyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Tarım arazilerinde, çay bahçelerinde de zararın olduğunu biliyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Devlet olarak, Bakanlık olarak vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz, üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğiz."

"ORMAN YANGINLARINA 12 DAKİKADA MÜDAHALE EDİYORUZ"

Avrupa'da da benzer felaketlerin yaşandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, son bir haftada 30 ilde, 76'sı orman ve 85'i tarımsal ve kırsal yangın olmak üzere toplam 181 yangına ekiplerin müdahale ettiğini de belirterek, "Son olarak Mersin ve Hatay'da iki büyük yangınla mücadele ettik. Ben de bizzat oraya giderek ekipleri koordine ettim. Sıcaklığın yüksek, rüzgarın da etkili olması yangınların seyrini olumsuz etkiliyor. Bu sebeple çok dikkatli olmalıyız. Orman yangınlarının söndürülmesi için devletimiz hiçbir masraftan kaçınmayarak gereğini yapıyor. Biz tek bir ağaca dahi paha biçilemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tekrar her yangın sonrasında hatırlattığımız gibi, yanan alanlarda farklı bir tasarruf yapılması söz konusu olmaz. Buralar imara açılamaz. İlk müsait zamanda buraları tekrar ağaçlandırmak için arkadaşlarımız çalışmalara başlayacaktır. Yangınlar konusunda güçlü orman teşkilatımızla, kahramanlarımızla, ekipmanımızla, İHA'larımızla, hakikaten, büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda dünyada yangına en hızlı müdahale rekoru, 12 dakika ile Türkiye'ye ait. Ülkemizde bu 12 dakikalık süreyi daha da aşağıya çekmeye çalışıyoruz" dedi.

"KURBANLIK HAYVAN VARLIĞIMIZ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE İHTİYACIN ÜZERİNDE"

Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen, kurbanlık konusunda bir eksikliklerinin olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, "Bu yıl mevcutta kurbanlık vasfını taşıyan hayvan sayısında, geçen yıla oranla yüzde 33 oranında artış sağlanarak, küçükbaşta 3,7 milyon, büyükbaşta 1,3 milyona ulaşıldı. Vatandaşlarımızın sorunsuz bir bayram geçirmesi ve Müslümanlığa yakışır bir biçimde kurban vazifesinin yerine getirilmesi için Bakanlık olarak il ve ilçe müdürlüklerimizle birlikte aktif bir biçimde sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"NE MUTLU Kİ BEN DE ORADAYDIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin hizmetlerinin sadece bu yüzyılda değil, gelecek yüzyılda da çok konuşulacağını vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bizim için çocuklarımıza bırakacağımız en büyük şeref ve miras güçlü Türkiye idealiyle ülkemizi şaha kaldıran bu hizmetleri yaparken, 'Ne mutlu ki ben de oradaydım!' diyebilmektir. Çiftçimizle, sanayicimizle, esnafımızla, bilim adamlarımızla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."

"YEŞİLİ, ALEV KIRMIZISINA BOYAMAYALIM"

Kurban Bayramı'na ilişkin uyarılarda da bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lütfen Covid-19'a karşı maske-mesafe-hijyen koşullarıyla birlikte tedbiri elden bırakmayalım. Hayvanlarımızı keserken İslami ve insani usullere özen gösterelim. İzmir'imizde sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olalım. Orman yangınlarına karşı tedbirli olalım. Bu bayramda bol bol yeşille, doğayla buluşalım ama yeşili, alev kırmızısına boyamayalım."