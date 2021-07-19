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Giriş Tarihi: 19.7.2021 14:33

Bayramlaşmak için Suriye'ye 15 bin kişi geçiş yaptı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bayramlaşmak için Suriye'ye 15 bin kişi geçiş yaptı

Şanlıurfa'daki Suriyeli sığınmacılar, Kurban Bayramı nedeniyle Akçakale Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan geçişler devam ediyor 12 günde 15 bin sığınmacı, Türkiye'den Suriye'ye geçiş yaptı.

Şanlıurfa Valiliği Suriyeli sığınmacıların Kurban Bayramı nedeniyle Akçakale Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan ülkelerine 7 ile 18 Temmuz tarihleri arasında geçiş yapılacağını dönüşlerin ise 31 Aralık'ta sona ereceğini duyurmuştu.

Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü 12 gün içerisinde 15 bin sığınmacının Akçakale Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptığını bildirdi.

Göç İdaresi, Suriyeli sığınmacıların bayramı ülkelerinde ülkelerinde geçirmenin yanı sıra 5 ay kalabileceklerini bildirdi. Geçişler 25 Temmuz'a kadar uzatıldı.

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Bayramlaşmak için Suriye'ye 15 bin kişi geçiş yaptı
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