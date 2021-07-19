Çarşı ve mahallelerde güvenliği sağlamakla görevlendirilecek vatandaşlar bekçi alımı için başvuru gerçekleştirmek istiyor. İŞKUR tarafından özel sektör bünyesine bekçi alımı gerçekleştirilecek olup başvuru tarihleri, şartları ve hangi illere alım yapılacağı merak edilmeye başlandı. Yayınlanan ilana göre alım yapılacak kişide en az ilköğretim mezunu olmak şartı isteniyor. Çeşitli illerde görev almak isteyen vatandaşlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM İŞKUR ile 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
EGM PA bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için bekçi alımı başvuruları gündemden düşmüyor. Son olarak İŞKUR üzerinden özel sektör bünyesine alımlar gerçekleşeceği duyurusu yapılırken başvuruların devam ettiği biliniyor. 2021 Bekçi alımı ile ilgili son detaylar şöyle;
Bekçi alımı başvurusu binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Türkiye İş Kurumu tarafından çeşitli özel sektör kurumları için bazı illerde bekçi alımı yapılıyor. Yayımlanan ilanlara göre, özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanlarına başvuru yapabilmek için en az ilköğretim mezunu olmak şartı gerekmektedir. (İŞKUR) kapsamında özel sektör bünyesine, en az ilköğretim mezunu bekçi alımı için başvurular başladı.
Erzincan
Aydın
Denizli
İzmir
Muğla
Manisa
Aksaray
İstanbul
Gaziantep
Balıkesir
Kocaeli
Kastamonu
Tokat
Ankara
Konya
Ordu
Çanakkale
Afyon
Tekirdağ
Antalya
Yalova
Bursa
Ağrı
Samsun
Kahramanmaraş
İŞKUR bekçi alımları için adaylardan;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlik ile ilişkisi bulunmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Alanına göre ilgili tecrübe ve beceriye sahip olmak,
En az ilköğretim mezunu olmak.