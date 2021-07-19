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Giriş Tarihi: 19.7.2021 07:03 Son Güncelleme: 19.7.2021 07:04

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? EGM ve İŞKUR ile 2021 Bekçi Alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? EGM ve İŞKUR ile 2021 Bekçi Alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek isteyen adaylar bekçi alımı başvurusu ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. İstanbul’da 400 bin alım gerçekleşirken gözler yeni bekçi alımlarına çevrilmişti. Son olarak İŞKUR üzerinden özel sektör bünyesine bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Bekçilik başvuruları için İŞKUR Merkezleri veya İŞKUR internet sistemi üzerinden giriş yapılması gerektiği biliniyor. En az ilköğretim mezunlarının alındığı Bekçi alımı ne zaman? EGM İŞKUR ile 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Çarşı ve mahallelerde güvenliği sağlamakla görevlendirilecek vatandaşlar bekçi alımı için başvuru gerçekleştirmek istiyor. İŞKUR tarafından özel sektör bünyesine bekçi alımı gerçekleştirilecek olup başvuru tarihleri, şartları ve hangi illere alım yapılacağı merak edilmeye başlandı. Yayınlanan ilana göre alım yapılacak kişide en az ilköğretim mezunu olmak şartı isteniyor. Çeşitli illerde görev almak isteyen vatandaşlar sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM İŞKUR ile 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

EGM PA bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için bekçi alımı başvuruları gündemden düşmüyor. Son olarak İŞKUR üzerinden özel sektör bünyesine alımlar gerçekleşeceği duyurusu yapılırken başvuruların devam ettiği biliniyor. 2021 Bekçi alımı ile ilgili son detaylar şöyle;

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvurusu binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Türkiye İş Kurumu tarafından çeşitli özel sektör kurumları için bazı illerde bekçi alımı yapılıyor. Yayımlanan ilanlara göre, özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanlarına başvuru yapabilmek için en az ilköğretim mezunu olmak şartı gerekmektedir. (İŞKUR) kapsamında özel sektör bünyesine, en az ilköğretim mezunu bekçi alımı için başvurular başladı.

BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?

Erzincan

Aydın

Denizli

İzmir

Muğla

Manisa

Aksaray

İstanbul

Gaziantep

Balıkesir

Kocaeli

Kastamonu

Tokat

Ankara

Konya

Ordu

Çanakkale

Afyon

Tekirdağ

Antalya

Yalova

Bursa

Ağrı

Samsun

Kahramanmaraş

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR bekçi alımları için adaylardan;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Askerlik ile ilişkisi bulunmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Alanına göre ilgili tecrübe ve beceriye sahip olmak,

En az ilköğretim mezunu olmak.

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Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? EGM ve İŞKUR ile 2021 Bekçi Alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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