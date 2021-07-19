Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 'Beni kim ihbar etti' dedi, sonrası korkunç! Beraber yaşadığı kadına şiddet uygulayınca...
Giriş Tarihi: 19.7.2021 21:34 Son Güncelleme: 19.7.2021 21:36

'Beni kim ihbar etti' dedi, sonrası korkunç! Beraber yaşadığı kadına şiddet uygulayınca...

DHA
'Beni kim ihbar etti' dedi, sonrası korkunç! Beraber yaşadığı kadına şiddet uygulayınca...

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Beraber yaşadığı kadına şiddet uygulayan İhsan Solmaz (49), sokağa çıkıp "Beni kim ihbae etti?" diyerek küfürler edince, komşusu tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan İhsan Solmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'da dün gece saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi.

Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Solmaz birlikte yaşadığı kadına şiddette bulununca komşuları ihbarda bulundu. Polis ekipleri eve gelirken, İhsan Solmaz'ın birlikte olduğu kadın şikayetçi olmadı. Bunun üzerine polis ekibi olay yerinden ayrıldı.

"BENİ KİM İHBAR ETTİ?" DİYEREK KÜFÜRLER ETTİ

Alkol alan İhsan Solmaz sinirlenerek sokağa çıkıp, "Beni kim ihbar etti ?" diyerek küfürler etti. Komşuları sokağa çıkıp İhsan Solmaz'a tepki gösterdi. Bu sırada B.İ. silahını çıkartarak İhsan Solmaz'a doğru ardı ardına ateş etti. Yaralanan İhsan Solmaz yere yığıldı. B.İ. ise olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi İhsan Solmaz'ı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Solmaz buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Solmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis olayın ardından kaçan B.İ.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
'Beni kim ihbar etti' dedi, sonrası korkunç! Beraber yaşadığı kadına şiddet uygulayınca...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA