Bozcaada'da tepki çeken görüntüler! Partiden sonra şezlongları kırıp şemsiyeleri yaktılar

Görüntüleri izleyen takipçiler de gruba tepki gösterdi. Bozcaada Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan ikinci mesajda ise "İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, hem belediyemiz hem de halktan gelen tüm bilgiler ışığında bu işin sorumlularını tek tek tespit etmekte ve en ağır şekilde idari cezalandırma işlemlerini titizlikle uygulamaktadır" denildi.