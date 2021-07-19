Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bu bayram da mesafelerimiz eşit kalplerimiz bir olacak
Giriş Tarihi: 19.7.2021

Bu bayram da mesafelerimiz eşit kalplerimiz bir olacak

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Bu bayram da mesafelerimiz eşit kalplerimiz bir olacak

Kovid-19 nedeniyle Kurban Bayramı bu yıl da tedbirlerin ön planda tutulduğu bir bayram olacak. SABAH’a konuşan uzmanlar bayram ziyareti ve kurban kesiminde pandemi kurallarına eksiksiz uyulmasının önemine dikkat çekti

Koronavirüs nedeniyle Kurban Bayramı bu yıl da önlem ve tedbirlerin ön planda tutulduğu bir bayram olacak. Uzmanlar azalan vaka sayılarının rehavete yol açmaması ve tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.
İşte SABAH'a konuşan uzmanların görüşleri:
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş: Bayramda el öpme ve toplu yemeklerden kaçınarak tedbirlere uyulması gerekir. Kontrolsüz yerlerde kurban kesimi yapılması, sosyal mesafeye dikkat edilmeyen kalabalık ortamlara girilmesi virüse davetiye çıkarabilir. Kesimhane ve ilgili alanlarda kontrolü sağlamak, kalabalığı önlemek ve bulaş riskini azaltmak için tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği önlem ve tedbirlere koşulsuz uymaları gerekiyor. Delta varyantına karşı aşı yaptırmayan kişilerin hızlıca aşılarını yaptırması, maske-temizlik-mesafe önlemlerine titizlikle devam edilmesi önem arz etmekte.



'TOKALAŞMAYIN, GALOŞ GİYİN'
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan: Kurban öncesi, kesim sırası ve sonrasını da kattığımızda, hayvanlar satış ve kesim alanlarında en az üç hafta kalmakta. Satış alanı ziyareti, kurbanlığın kesimi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımı önemli bir insan trafiği oluşacaktır. Bu hareketliliğin Kovid-19'un bulaşması açısından önemli bir risk oluşturacağı açıktır. Üreticinin bayram sonrası dönüşleri de hastalığın bu şehirlere taşınmasına aracılık edebilir. İstanbul'da yapılacak kesimlerde kurban sahibi kesim yerine gitmeden, kurbanı vekalet verdiği kurum tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır. Kurban yerlerinin kapasiteleri yarı yarıya düşürülmeli, sosyal mesafe kuralları uygulanmalıdır. Kurban satış yerleri ile kesim yerlerinde veteriner hekim bulundurulmalıdır. Kesimde görevli tüm personelin sağlık kontrolü yapılmalıdır. Kesilen kurbanlar hak sahiplerine ambalajlı verilmelidir. Kesim sonrası atıklar usulüne uygun bertaraf edilmelidir. Satış ve kesim yerleri bariyerlerle sınırlandırılmalı, giriş kapıları kontrollü olmalıdır. Kurban satış yerlerinde pazarlık yaparken tokalaşmanın önüne geçilmeli, maske ve ateş kontrolü mutlaka yapılmalı, tüm ziyaretçilerin galoş giymesi sağlanmalıdır. Kesimlerin üç güne yayılması ve randevulu yapılması için düzenleme yapılmalı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu bayram da mesafelerimiz eşit kalplerimiz bir olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA