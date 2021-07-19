Bu bayram da mesafelerimiz eşit kalplerimiz bir olacak

Koronavirüs
nedeniyle Kurban Bayramı
bu yıl da önlem ve tedbirlerin ön planda tutulduğu bir bayram olacak. Uzmanlar azalan vaka sayılarının rehavete yol açmaması ve tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.
İşte SABAH'a konuşan uzmanların görüşleri:
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş:
Bayramda el öpme ve toplu yemeklerden kaçınarak tedbirlere uyulması gerekir. Kontrolsüz yerlerde kurban kesimi yapılması, sosyal mesafeye dikkat edilmeyen kalabalık ortamlara girilmesi virüse davetiye çıkarabilir. Kesimhane ve ilgili alanlarda kontrolü sağlamak, kalabalığı önlemek ve bulaş riskini azaltmak için tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği önlem ve tedbirlere koşulsuz uymaları gerekiyor. Delta varyantına karşı aşı yaptırmayan kişilerin hızlıca aşılarını yaptırması, maske-temizlik-mesafe önlemlerine titizlikle devam edilmesi önem arz etmekte.
'TOKALAŞMAYIN, GALOŞ GİYİN'
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan:
Kurban öncesi, kesim
sırası ve sonrasını da kattığımızda, hayvanlar
satış ve kesim alanlarında en az
üç hafta kalmakta. Satış alanı ziyareti,
kurbanlığın kesimi ve ihtiyaç sahiplerine
dağıtımı önemli bir insan trafiği oluşacaktır.
Bu hareketliliğin Kovid-19'un
bulaşması açısından önemli bir risk oluşturacağı
açıktır. Üreticinin bayram sonrası
dönüşleri de hastalığın bu şehirlere
taşınmasına aracılık edebilir. İstanbul
'da
yapılacak kesimlerde kurban sahibi
kesim yerine gitmeden, kurbanı vekalet
verdiği kurum tarafından ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılmalıdır. Kurban yerlerinin
kapasiteleri yarı yarıya düşürülmeli,
sosyal mesafe kuralları uygulanmalıdır.
Kurban satış yerleri ile kesim yerlerinde
veteriner hekim bulundurulmalıdır.
Kesimde görevli tüm personelin sağlık
kontrolü yapılmalıdır. Kesilen kurbanlar
hak sahiplerine ambalajlı verilmelidir.
Kesim sonrası atıklar usulüne uygun bertaraf
edilmelidir. Satış ve kesim yerleri
bariyerlerle sınırlandırılmalı, giriş kapıları
kontrollü olmalıdır. Kurban satış yerlerinde
pazarlık yaparken tokalaşmanın
önüne geçilmeli, maske ve ateş kontrolü
mutlaka yapılmalı, tüm ziyaretçilerin
galoş giymesi sağlanmalıdır. Kesimlerin
üç güne yayılması ve randevulu
yapılması için düzenleme yapılmalı.