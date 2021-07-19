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Giriş Tarihi: 19.7.2021 07:27 Son Güncelleme: 19.7.2021 07:27

Arefe Günü hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 19 Temmuz Bugün Pazartesi Arefe Günü hastaneler açık mı, çalışıyor mu?

Arefe Günü hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 19 Temmuz Bugün Pazartesi Arefe Günü hastaneler açık mı, çalışıyor mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 dini günler takvimine göre 19 Temmuz Arefe Günü olarak idrak ediliyor. Kurban Bayramı’ndan bir gün öncesine denk gelen arefe gününde hastane ve sağlık ocaklarında işleri olan vatandaşlar hastaneler ve sağlık ocakları saat kaça kadar açık, Arefe Günü sağlık ocakları açık mı sorusuna yanıt arıyor. Hastane ve sağlık ocağı çalışma saatleri sorgulanırken dini bayramlardan bir önceki gün resmi kurumlarda yarım gün hizmet verildiği biliniyor. Peki Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Arefe Günü hastaneler açık mı, çalışıyor mu?

İslam aleminin ikinci dini bayramı öncesi Arefe Günü'nde hastane ve sağlık ocakları çalışma saatleri merak ediliyor. Genellikle bayram ve resmi tatil günlerinde kamu kurumları çalışmazken arefe günü hastanelerin öğle saatine kadar hizmet verdiği biliniyor. İlaç yazdırma, grip ve rutin sağlık kontrolleri gibi işlemlerini hastaneler veya sağlık ocakları aracılığıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Arefe Günü hastaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 19 Temmuz Arefe Günü hastaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte hastane ve sağlık ocağı çalışma saatleri 2021

BUGÜN HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Diyanet 2021 dini günler takvimi duyurusunda 19 Temmuz 2021 Arefe Günü olarak idrak edilecek. Hastanelerin ve sağlık ocaklarının çalışıp çalışmadığına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise Bugün 19 Temmuz arefe günü hastaneler ve sağlık ocakları açık mı sorusuna yanıt arıyor. Arefe günü eczane, sağlık ocağı ve hastaneler 12.30'a kadar açık olacak.

19 TEMMUZ PAZARTESİ AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

19 Temmuz yarım gün resmi tatil. Dolayısıyla ile tüm kurum ve kuruluşlar öğleye kadar açık olacak. Bu kuruluşlar arasında sağlık kuruluşları da var.

Yani eczane, sağlık ocağı ve hastaneler 12.30'a kadar açık olacak. Saat 12.30'dan sonra hastanelerin acil servisleri açık olacak.

Sağlık ocakları ise kapalı olacak.

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Arefe Günü hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 19 Temmuz Bugün Pazartesi Arefe Günü hastaneler açık mı, çalışıyor mu?
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