Arefe Günü hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 19 Temmuz Bugün Pazartesi Arefe Günü hastaneler açık mı, çalışıyor mu?

BUGÜN HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Diyanet 2021 dini günler takvimi duyurusunda 19 Temmuz 2021 Arefe Günü olarak idrak edilecek. Hastanelerin ve sağlık ocaklarının çalışıp çalışmadığına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise Bugün 19 Temmuz arefe günü hastaneler ve sağlık ocakları açık mı sorusuna yanıt arıyor. Arefe günü eczane, sağlık ocağı ve hastaneler 12.30'a kadar açık olacak.

19 TEMMUZ PAZARTESİ AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

19 Temmuz yarım gün resmi tatil. Dolayısıyla ile tüm kurum ve kuruluşlar öğleye kadar açık olacak. Bu kuruluşlar arasında sağlık kuruluşları da var.

Yani eczane, sağlık ocağı ve hastaneler 12.30'a kadar açık olacak. Saat 12.30'dan sonra hastanelerin acil servisleri açık olacak.

Sağlık ocakları ise kapalı olacak.