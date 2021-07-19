Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 19 Temmuz Arefe Günü kargolar çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri 2021
Giriş Tarihi: 19.7.2021 07:57

Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 19 Temmuz Arefe Günü kargolar çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri 2021

Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 19 Temmuz Arefe Günü kargolar çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 19 Temmuz Arefe Günü olarak idrak edilirken kargo çalışma saatleri merak ediliyor. Genellikle resmi tatillerde kapalı olan MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi ve diğer kargo şirketlerinin arefe günü çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Bayram tatilinde kargo firmalarının çalışıp çalışmadığı hususu, firma genel merkezleri tarafından belirleniyor. Geçtiğimiz senelerde bazı kargo firmaları arefede yarım gün tatil uygulamıştı. Peki Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 19 Temmuz Arefe Günü kargolar çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri 2021

Arefe Günü kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Mübarek Kurban Bayramı'nın habercisi olan Arefe Günü geldi, çattı. Kargo şubeleri aracılığıyla ürün teslimatı ya da gönderimi yapmayı düşünen vatandaşlar, Arife Günü'nde 2021 kargo çalışma saatleri hakkında güncel bilgilere erişmeye çalışıyor. Peki Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 19 Temmuz Arefe Günü kargolar çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri 2021

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Diyanet 2021 dini günler takvimi duyurusunda 19 Temmuz 2021 Arefe Günü olarak idrak edilecek. Kargoların dağıtım yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise Bugün 19 Temmuz arefe günü kargolar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Arefe günü kargoların çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR VE PTT ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

PTT KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞACAK MI?

PTT Kargo, Arife günü yarım gün yani saat 09:00 ile 12:30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.

YURTİÇİ KARGO BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir

MNG KARGO BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.

SÜRAT KARGO BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Sürat Kargo, yayımladığı duyuruda arefe günü normal mesainin devam edeceği, bayram günlerinde ise kapalı olunacağı bilgisini aktardı.

ARAS KARGO BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Aras Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise yarım gün hizmet vermektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 19 Temmuz Arefe Günü kargolar çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri 2021
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA