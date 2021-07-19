BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Diyanet 2021 dini günler takvimi duyurusunda 19 Temmuz 2021 Arefe Günü olarak idrak edilecek. Kargoların dağıtım yapıp yapmayacağına ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise Bugün 19 Temmuz arefe günü kargolar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Arefe günü kargoların çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR VE PTT ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.