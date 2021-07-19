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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Büyükşen çiftinin katili yakalandı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Büyükşen çiftinin katili yakalandı
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Konya'daki Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen cinayeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri tetiği çeken katilin izini sürüyordu. Yapılan çalışmaların ardından cinayetin azmettiricisi Abdullah Başdemir'in yanında çoban olarak çalışan Hamidullah A., Ankara'da bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çoban Hamidullah A.'nın cinayetten 3 gün sonra işten ayrılarak Konya'dan uzaklaştığı öğrenildi. Ankara'da gözaltına alınan katil zanlısının sorgulanmak üzere soruşturmanın yürütüldüğü Konya İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.

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Büyükşen çiftinin katili yakalandı
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