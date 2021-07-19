Çukurova Üniversitesi eğitim fakültesi 700 öğretmen adayını daha uğurladı

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) mezuniyet heyecanı devam ediyor. Eğitim Fakültesi yeni mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen ve sadece dereceye giren öğrencilerin yer aldığı tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Dekan Prof. Dr. Sedat Uçar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını öğrenciler adına fakülte birincisi Zeynep Uçar gerçekleştirdi. Öğrencilerin diplomalarını almasının ardından Öğretmen Etik Yemini okuyan öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezun oldular.

"AYDINLATACAKLARINDA EMİNİM"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, öğretmenlerin toplumların gelişmesi çağdaş bir medeniyet olma yolunda ilerlemesi için sarf edilen çabada büyük paya sahip olduklarını söyledi.

Eğitim fakültelerinin Türkiye'de 165 yıllık birikime sahip kurumlar olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi de bu tarihsel birikim üzerinde kurulmuş bir fakültedir ve 1982 yılından beri öğretmen yetiştirmektedir. Bugün verdiğimiz 700 mezunumuz, öğretmen yetiştirme konusunda sahip olduğu bilgi birikimi ile Ülkemizin sayılı üniversitesinden bir olan Çukurova Üniversitesinden mezun olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Gittikleri yerlerde bilimin öncülüğünde genç ufukları aydınlatacaklarından eminim. Hepsinin yolu açık olsun" dedi.

"BAŞARINIZ DAİM OLSUN"

Dekan Prof. Dr. Sedat Uçar ise, öğretmenlik mesleğinin insanlık için çok kutsal, toplumlar içinde lider bir meslek olduğuna dikkat çekerek, "Öğrencilerinizi de ülkemize ve insanlığa iyi hizmet eden bireyler olarak yetiştireceğinizden kuşkum yok" dedi. Prof. Dr. Uçar mezunlarına seslenerek, "Sizler de görev yaptığınız yerlerde toplum liderleri olacaksınız, çalışkanlığınız ile adaletiniz ile insan ve doğa sevginiz ile örnek olacaksınız. Bu, çok yüksek oranda sorumluluk gerektiren bir görevdir. Bu onurlu görevin bilinci ile kedinizi güncel tutmak zorundasınız. Bizler sizlerin yeterli donanıma sahip bir eğitimden geçtiğinizden eminiz. Sizler öncelikle ailenizden aldığınız eğitimi ÇÜ Eğitim Fakültesinde kazandıklarınızla taçlandırdınız. Başarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.