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Giriş Tarihi: 19.7.2021 16:27

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

AA
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların tespiti ve yakalanmasına yönelik 12-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 17 kişiyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, hakimliğe çıkarılan 5 kişi tutuklandı.

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Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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