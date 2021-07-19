Derinöz Baraj Gölü'nde faciayı anlattı

Amasya Suluova Derinöz Baraj Gölü'nde facia yaşandı. Aynı aileden suda kaybolan 5 kişiden tamamının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Amasya'da üç yaşındaki çocuk ile onu boğulmaktan kurtarmak için peşinden baraj gölüne giren dört kişi hayatını kaybetti. Üç yaşındaki Levent Cenik, Derinöz Baraj Gölü'ne düştü. Çocuğu suda çırpınırken gören dokuz yaşındaki abla Havvanur, 50 yaşındaki babaanne Sultan, onun 19 yaşındaki oğlu Emrullah Cenik ile 28 yaşındaki kızı Elif Semiz suya atladı.

Baraj gölünde 5 kişilik aile üyelerinin çırpındığını fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Amasya ve Suluova'dan çok sayıda arama kurtarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıç ekiplerin çalışması sonucu aileden 5 kişinin cansız bedenlerine akşam saatlerinde ulaşıldı.

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde dalış eğitmeni olan Ümit Kazan; tüm ailenin cesetlerini üzüntü içinde çıkardıklarını söyledi.

Kazan; Babaanne, çocukları ve torunları ile gölün kenarında oturuyorlar ve burada çekirdek yiyorlar. İlk önce üç yaşında ki Levent Cenik sonra çocuklar suya dalıyor. Onlar az bir ilerlediğini görünce hemen çocukların peşinden sırasıyla diğer aile fertleri de atlıyor. Boğulma olayı şekli bu şekilde meydana geliyor. Tabii biz ihbar alındıktan sonra ekip olarak geldik ama yapılabilecek bir şey kalmamıştı. Arama sonrası ilk bulduğumuz çocuktan sonra üç metre ileride halayı buluyoruz, ikinci babaanneyi. Bu çocuklardan altı metre az ilerde amcayı buluyoruz ya bu şekilde tamamını bulduk. Göletin dibi balçık olduğu için görüntü alamadık. Barajın tüm olumsuz şartlarına rağmen, cenazeleri çıkarmayı başardık. Tüm arkadaşlarımız bu acı manzara karşısında üzüntüye boğuldu. Daha önce suda, gölde, ırmakta boğulan vatandaşlarımızı çıkarmıştık ama aynı aileden beş kişinin cansız bedenlerini çıkarmak görev başında ki tüm arkadaşları üzdü." dedi.

Sultan Cenik (50), Elif Semiz (28), Levent Cenik (3), Havvanur Cenik (8), Emrullah Cenik (19) cenazeleri otopsi için Ankara'ya gönderildi.