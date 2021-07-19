Düğünde kavga: 1 ölü

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümüşlü köyünde aralarında geçmişten gelen husumet bulunduğu iddia edilen Yunus G. (25) ile Erdal Can (41) köyde bir düğünde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavganın ardından evine gidip pompalı tüfekle geri dönen Yunus G, Erdal Can'a 5 el ateş etti.

Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yunus G.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdal Can'ın öldüğü belirlendi. Savcı ve jandarma ekibinin incelemesinin ardından Can'ın cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, şüpheli Yunus G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma olayla ilgili Gümüşlü köyünde geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Erdal Can