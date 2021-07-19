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Giriş Tarihi: 19.7.2021 14:58 Son Güncelleme: 19.7.2021 16:11

Diyanet ile Düzce Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Düzce bayram namazı saati belli oldu

Diyanet ile Düzce Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Düzce bayram namazı saati belli oldu

Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü bu yıl 20 Temmuz 2021 Salı günü idrak edilecek. Bu güzel ve anlamlı bayramda Düzce ilimizde, sabah erken saatlerde kılınacak olan bayram namazı için camilere gidecek olanlar Düzce bayram namazı saati ile ilgili bilgileri öğrenmek isteyerek 2021 Düzce Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu aracılığıyla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Düzce bayram namazı saati ve diğer tüm merak edilenler.

Düzce bayram namazı saati ile ilgili detaylar Düzceliler tarafından merak edilerek 2021 Düzce Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu üzerinden yapılan araştırmalarla öğrenilmeye çalışılıyor.

DÜZCE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Düzce bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;

  • Düzce ilimizde Kurban Bayramı namazı saat 06:15'de kılınacaktır.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Diyanet ile Düzce Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Düzce bayram namazı saati belli oldu
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