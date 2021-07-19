Ecrin'in aramasına yeniden başlandı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde babası Ferhat Keskin'in yanından kaybolan Ecrin Keskin yapılan tüm aramalara rağmen bulunamıyor. Polis ve jandarmayı alarma geçiren olay önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Çardakta kalan baba Ferhat Keskin'in kızı Ecrin, bir anda gözlerden kayboldu. Ferhat Keskin bölgede yaptıkları tüm aramalara rağmen biricik kızının bulunamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Deniz polisine bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

DERE YATAĞINDA ARANIYOR

Ekipler sabah saatlerinde Ecrin'in bulunması için yeniden arama çalışması başlattı. Beşgöz bölgesinde dere yatağında arama çalışmasını yoğunlaştıran ekipler minik kızın izine şuana kadar rastlayamadı. Batıklık görünümündeki dere yatağında her bir sazlığın altını kontrol eden ekipleri insan arama köpekleri de katıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Öte yandan ekipler Ecrin Keskin'in bulunması için bölgedeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı. İşeri kameralarını da inceleyen ekipler, "2 kilometrelik bir alanda arama çalışmalarımız yavrumuzu buluncaya kadar sürecek" dedi.