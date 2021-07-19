Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram arefesi

Kurban Bayramı arefesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehitliğe gelen yüzlerce vatandaş, şehit kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Kabirlerin bakımını yapan şehit yakınları, elleriyle yıkadıkları mezarlara tek tek karanfil bıraktı. Şehitlerinin kabri başında gözyaşlarını tutamayan şehit yakınları, bir bayrama daha buruk bir sevinçle girdi.

CAHİT AMCA YİNE ORADAYDI

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehit oğlu Doğan Çabuk'un mezarını ziyarete gelen Cahit Amca, eline aldığı fırçayla şehit oğlunun yanında bulunan bütün mezarları tek tek temizledi. Ağrıyan bacaklarına, sıcak havaya aldırmadan hiç tanımadığı şehitlerin mezarlarını oğlununkinden ayırt etmeden temizleyen Cahit Amca, onu görenleri duygu dolu anlar yaşattı. Basına konuşmaktan hoşlanmayan Cahit Amca, her bayramda oğlunun yanına gelerek mezarların bakımlarını yapıyor.

ŞEHİTLERİMİZİ BIRAKIP GİDEMEDİM

Sabahın erken saatlerinde annesiyle birlikte Edirnekapı Şehitliğine gelerek vatan toprağı için canını veren yiğitlerin mezarı başında dua eden Aydın Köse "Bu vakitlerde Samsun'da fındık hasadı yaparız ama bu bayram öncesine şehitlerimizin mezarı başında dua etmeden memlekete gidemedim. Burada ağabeylerim, kardeşlerim yatıyor. Hepsi benim canımdan can, kanımdan kan. Onların başında birer dua okuyamadan gitmek bana helal olmazdı. Annemle birlikte gelip şehitlerimizin mezarı başında Fatiha okuduk" dedi.