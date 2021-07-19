Fırat'ta ceset bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Fırat Nehrinde meydana geldi. İddiaya göre Birecik Fırat Nehri kıyı kenarında hareketsiz birini gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerde hayatını kaybedenin Mehmet Ebrec Usalp'a (52) ait olduğu belirlendi. Usalp'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Şanlıurf Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.