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Giriş Tarihi: 19.7.2021 15:42

Fırat'ta ceset bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Fırat'ta ceset bulundu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Fırat Nehrinde erkek ceset bulundu.

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Fırat Nehrinde meydana geldi. İddiaya göre Birecik Fırat Nehri kıyı kenarında hareketsiz birini gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerde hayatını kaybedenin Mehmet Ebrec Usalp'a (52) ait olduğu belirlendi. Usalp'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Şanlıurf Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Fırat'ta ceset bulundu
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