Hac parasını sel aldı

Rize
'de yaşanan sel fekaletinde Güneysu
ilçesi Ballıdere köyünde tek katlı evinin bir bölümü heyelanla zarar gören Gülizar Karali'nin (65) hac için biriktirdiği para da sel sularıyla kayboldu.
Ailesinin ve kendisinin son anda kurtulduğunu belirten Karali, "Yatak odasında hac paramı koyduğum karyola sele kapıldı. Evi görmek istemiyorum. Göğsümde bir ağrı oluyor. 55 yıldır bu evdeydim. 5 kuruş, 10 kuruş biriktirdiğim hac paramı karyolanın altına koymuştum, o karyola evin içinden çıkıp gitmiş. Kız kardeşim hacılığa gittiği zaman param yoktu, gidememiştim. Eniştem ile gedecektim. Hacılık param da öylece gitti. En çok ona üzüldüm" dedi. Karali ailesini ziyaret eden AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Gülizar Karali'ye"Senin hacılığını ben halledeceğim. Geçmiş olsun. Gelen mala gelsin, cana gelmesin. Hac ziyaretleri açıldığında seni ben göndereceğim" dedi.
53 GÜN ARAYLA 4 ACI
Selde Ballıdere köyü Onur mahallesinde yaşayan Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali oturdukları evin çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Aynur Karali'nin 53 gün önce de eşini kaybettiği ortaya çıktı. Hüseyin Karali (56) "Amcam 53 gün önce kalp rahatsızlığından hayatını kaybetmişti. Şimdi de yengem ve 2 kuzenim... En son telefonda Aynur yengem 'Çok yağmur yağıyor, elektrikler kesildi çok korkuyoruz' dedi. 53 gün arayla 4 acı"diye konuştu.
FACİANIN NEDENİ, DİKEY KÖKLÜ AĞAÇLARIN SÖKÜLMESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Rize'de yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili "Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı. O ağaçlar söküldü, yerine çaylıklar yapıldı" diyerek sel felaketinin sebeplerine dikkat çekmişti. Türkiye Ziraatçılar Derneği Rize Şube Başkanı Müfit Akman " Yamaç olan Rize bölgesinde bölgedeki ağaçlık ve endemik bitkiler doğal afetleri engelliyor. Ancak bu ağaçların kontrolsüz sökülüp, yerine çay ekilmesi faciaya davetiye çıkarıyor. Cumhurbaşkanımızın söyledikleri doğru. Yapılan çaylık alanlara su akarı da yapılmıyor. Çaylıklar su akarları açılmalı, küçük sularderelerle buluşturulmalı.