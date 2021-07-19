Hakkari bayram namazı saati 2021: Diyanet ile Hakkari Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Salı gününe denk gelen bayramın birinci gününde namaz vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırırken Hakkari bayram namazı saati kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Hakkari'de bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ile il il diğer bayram namazı saatleri tek tek duyuruldu. Buna göre; Hakkari bayram namazı saati kaçta? 2021 Hakkari Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Belirtilen tarihte bayram namazı için milyonlarca kişi yola koyularak camileri dolup taşıracak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. Diyanet ile Hakkari Bayram namazı saat kaçta sorusu da böylelikle yanıt buldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Hakkari bayram namazı saati şöyle: 05:32
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Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
BAYRAM NAMAZI
Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları vâciptir.
İki bayram namazı vardır: Biri, Ramazan Bayramı namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır.
Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından takriben 45 dakika sonra başlayıp kaba kuşluğa kadardır.
Bayram namazları ikişer rek'attir ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Aynen sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek'atte üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rek'atte Sübhâneke'den sonra Fâti- ha'dan evvel; üçü de ikinci rek'atte kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek'atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğun- dan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bay- ram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.
Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra oku- nur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitre- den, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir.
Kurban bayramının arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.
Teşrik tekbîri şöyledir:
Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.
Bu tekbîri her mükellef kadın ve erkeğin, -Namazı ister cemâatle ister tek başına kılsın, ister müsâfir, ister mukim olsun- farzın selamından sonra hemen okuma- ları vâciptir.