Hâlâ aşı olmayanlar bilimin sesine kulak versin

Marmara
Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Elif Tükenmez Tigen, aşı karşıtı kampanyalarda ortaya atılan asılsız iddiaları açıklamalarıyla çürüttü. MRNA aşılarının insan DNA'sını etkilediği, kısır yaptığı, yan etkilerinin yıllar sonra ortaya çıktığı gibi iddialarla gençlerin yanlış bilgilendirildiğini söyleyen Tigen "MRNA aşıları vücudumuza enjekte edildikten sonra ısıdan dolayı parçalanıyor. Bu aşının insan DNA'sına entegre olması söz konusu değil. Aşıların uzun vadeli hiç bir yan etkisi yok. Halsizlik, baş veya boğaz ağrısı her aşıda görülebilecek yan etkiler. Kısırlık, adet döngüsüne etkisi hiç yok. Kaldı ki bu daha önce BionTech
tarafından araştırıldı ve spern kalitesine etkisi olmadığı çalışmayla ortaya konuldu." dedi. Virüsün kostüm değiştirdiğini, bu varyantlara karşı korunmanın tek çözümünün aşı olduğunu söyleyen Tigen "Aşıya ulaşımda hiçbir engel yokken 'Ben aşı olmak istemiyorum' gibi bilimsel gerçeklikten uzak endişelerle aşı olmayanlar dördüncü dalgayı yaşamamızın sebebi olacak. Herkes bu bilinçle hareket ederek aşı olmalı" diye konuştu.