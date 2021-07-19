Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hâlâ aşı olmayanlar bilimin sesine kulak versin
Giriş Tarihi: 19.7.2021

Hâlâ aşı olmayanlar bilimin sesine kulak versin

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Hâlâ aşı olmayanlar bilimin sesine kulak versin
Marmara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Elif Tükenmez Tigen, aşı karşıtı kampanyalarda ortaya atılan asılsız iddiaları açıklamalarıyla çürüttü. MRNA aşılarının insan DNA'sını etkilediği, kısır yaptığı, yan etkilerinin yıllar sonra ortaya çıktığı gibi iddialarla gençlerin yanlış bilgilendirildiğini söyleyen Tigen "MRNA aşıları vücudumuza enjekte edildikten sonra ısıdan dolayı parçalanıyor. Bu aşının insan DNA'sına entegre olması söz konusu değil. Aşıların uzun vadeli hiç bir yan etkisi yok. Halsizlik, baş veya boğaz ağrısı her aşıda görülebilecek yan etkiler. Kısırlık, adet döngüsüne etkisi hiç yok. Kaldı ki bu daha önce BionTech tarafından araştırıldı ve spern kalitesine etkisi olmadığı çalışmayla ortaya konuldu." dedi. Virüsün kostüm değiştirdiğini, bu varyantlara karşı korunmanın tek çözümünün aşı olduğunu söyleyen Tigen "Aşıya ulaşımda hiçbir engel yokken 'Ben aşı olmak istemiyorum' gibi bilimsel gerçeklikten uzak endişelerle aşı olmayanlar dördüncü dalgayı yaşamamızın sebebi olacak. Herkes bu bilinçle hareket ederek aşı olmalı" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hâlâ aşı olmayanlar bilimin sesine kulak versin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA