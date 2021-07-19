İHA gördü, mobil ekip söndürdü

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte son günlerde tüm yurtta olduğu gibi İzmir ve çevresinde de orman yangınlarında artış gözlendi. Orman yangınlarında etkin ve hızlı müdahalenin ne kadar önemli olduğu geçtiğimiz Cumartesi günü Buca ormanlarında bir kez daha kanıtlanmış oldu.

5 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE

17 Temmuz Cumartesi günü Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan insansız hava aracı, saat 16.45'te İzmir'in akciğerleri olarak tabir edilen Buca Zafer mahallesindeki ormanlık alandan yükselen dumanı fark edip komuta kontrol merkezine bildirdi. İhbarın ardından 5 dakika gibi kısa bir sürede saat 16.50 itibariyle bölgede devriye görevini yürüten İzmir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın ekipleri, 2 arazöz ve 1 adet ilk müdahale aracıyla yangına müdahale etti.

20 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

10 dakika gibi kısa bir süre içinde yangın mahalline ulaşan bir helikopterinde desteği ile alevler 20 dakika içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Etkin ve hızlı müdahale sayesinde blok orman olarak tabir edilen 4 bin hektarlık Buca ormanları yanmaktan kurtarıldı.

4 BİN HEKTARLIK ALAN

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, etkin ve hızlı müdahale sayesinde İzmir'in akciğeri olarak anılan Buca ormanlarındaki 4 bin hektarlık blok ormanın yanmaktan kurtarıldığını söyledi.

İHA TESPİT ETTİ

2 yıldır yangınlara erken müdahale için İnsansız hava aracı kiraladıklarını hatırlatan Derince; "Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin bize direktifleri ile 2 yıldır kiraladığımız İHA ile ormanlarımızı gözetliyoruz. Buca Ormanından yükselen dumanı ilk İHA gördü. Orman yangınlarında en önemlisi görmek. İklim, mevsim tam yangın mevsimi. Ekiplerimiz zaten teyakkuz halinde idi. Hemen bölgedeki ilk müdahale ekibimiz yangına daha başlangıç aşamasında 5 dakika gibi kısa bir süre içinde müdahale etti. Arkadaşlarımız gerçekten mükemmel bir müdahale ile alevler büyümeden kontrol altına aldı. Gerçekten harika bir iş çıkardılar. Kendilerini yürekten kutluyorum." diye konuştu.

MOBİL EKİP

Yangınlara daha etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için mobil ekipler kurduklarını belirten İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince; "İstatistikler genel olarak orman yangınlarının öğleden sonra rüzgarın şiddetli, nem oranı ve sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde çıktığını gösteriyor. Bu nedenle Orman Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan ilk müdahale ekiplerinde görev alan arkadaşlarımız bu kritik saatlerde botlarını ayaklarına giyip hazır kıta bekliyor. Bizim ayrıca ilk müdahale araçlarımız var. Onlar da sürekli ormanların yoğun, yolların az olduğu, metropole yakın, kritik bölgelerde devriye geziyor. Buca'da da İHA dumanı fark eder etmez hemen komuta kontrol merkezi aracılığı ile bölgede devriye görevini yürüten arkadaşlarımız dumanın yükseldiği noktaya yönlendirildi. Böylece gerçekten büyük bir yangın önlenmiş oldu." ifadelerini kullandı.

ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

İzmirlileri ormanlık alanlarda piknik ateşi yakmamaları konusunda da uyaran Derince; "Eylül, Ekim ayına, ilk yağmurlar düşene dek vatandaşlarımızdan pikniklerini piknik için ayrılan alanlarda yapmalarını öneriyoruz. Zaten İzmir Valiliğinin kararı ile kentteki 26 noktadan ormanlara giriş çıkış yasaklandı. Vatandaşlarımız bu kritik süreçte anız ve benzeri malzemeleri, bahçe temizliklerini ateşle yapmasınlar. Yanan sigara izmariti ve cam şişeleri kesinlikle ormanlık alanlara atmasınlar. Herhangi bir orman yangını şüphesi olan her şeyi Alo 177'ye bildirsinler" açıklamasında bulundu.