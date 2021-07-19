İki gün önce denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Fatih Samatya Sahili
'nde bulunan marinadan Cumartesi gecesi, kardeşi Onur Baydal
ile birlikte tekneyle denize açılan İsa Baydal
, (25), bir süre sonra tekneden suya atladı. Suya atladıktan sonra gözden kaybolan İsa Baydal için teknede bulunanlar yetkililerden yardın istedi. İhbar üzerine sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.
İKİ GÜNDÜR ARANIYORDU
İki gündür yapılan aramaların sonucunda akşam saatlerinde İsa Baydal'ın cesedine ulaşıldı. İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Baydal'ın kaybolduğu noktaya yakın bir yerde bulunan ceset, sahile çıkartıldı. Yapılan incelemenin ardından talihsiz gencin cenazesi otopsi işlemleri için ambulansla morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.