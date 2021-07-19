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Giriş Tarihi: 19.7.2021 10:46

İstanbul trafiğinde bayram tatili sakinliği yaşanıyor

AA
İstanbul trafiğinde bayram tatili sakinliği yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle İstanbul'da arife günü trafik sakin seyrediyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması dolayısıyla tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin kentten ayrılması trafiğe yansıdı.

Haftanın ilk iş günü ve arife olmasına rağmen trafikte herhangi bir yoğunluk gözlenmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre saat 10.25 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 6 oldu.

Ana arterlerin yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden her iki yakaya geçişte de trafik açık.

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İstanbul trafiğinde bayram tatili sakinliği yaşanıyor
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