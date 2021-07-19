İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021 İstanbul bayram namazı saati belli oldu

Bayram namazı saatleri güncel olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlandı. Kurban Bayramı'na saatler kala vatandaşlar İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak diye araştırmaya koyuldu. Yarın sabah yurdun dört bir yanında bayram namazları kılınacak, ardından bayramlaşıp kurban kesme merasimine başlanacak. Bu bağlamda namazı kaçırmak istemeyen milyonlar, 2021 İstanbul bayram namazı saati kaç, Kurban Bayramı namazı saati ne diye merak ediyor. İşte İl il bayram namazı saati listesiyle İstanbul bayram namazı vakti.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Dolayısıyla bayram namazı da yarın sabah eda edilecek. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bayram namazını saat 06:23'te kılacak.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.