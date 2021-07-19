İzmir bayram namazı saati 2021: İzmir Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta başlayacak?

Milyonlarca Müslüman, bayram namazı için yılda iki kez camilerde buluşur. Bayram namazını cemaatle kılıp akabinde bayramlaşmaya hazırlanan vatandaşlar bayram için gün sayıyor. Müslümanlar, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namazı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 İzmir Kurban Bayramı namazı vakti ne diye araştırıyor. İzmir bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazanıyor. İzmir için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak ve 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Dolayısıyla bayram namazı da Salı sabahı kılınacak. Salı sabahı camilerde namaz için buluşacak olan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri listesi ile il il namaz vakitlerini araştırıyor.