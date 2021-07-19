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Giriş Tarihi: 19.7.2021 13:18 Son Güncelleme: 19.7.2021 13:19

Kamyoncu cinayetinde tutuklu sayısı 8’e yükseldi

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kamyoncu cinayetinde tutuklu sayısı 8’e yükseldi

Kütahya'da kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara'nın (49) alkollü eğlence mekanında çıkan kavgada dövülerek öldürülmesiyle ilgili daha önce serbest bırakılan taksici Murat D. ve mekan çalışanlarından Mustafa Ö.'de tutuklandı. Cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Kütahya'da kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara, 11 Temmuz gecesi otogarın önündeki kaldırımda ölü bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kara'nın alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldükten sonra 2 taksi şoförü tarafından kaldırıma bırakıldığını belirledi.

Cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla eğlence mekanı sahibiyle çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6 kişi, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara'yı otogar kaldırımına bırakan ve daha önce serbest bırakılan taksi şoförlerinde Murat D. ile olayla bağlantısı tespit edilen mekan çalışanlarından Mustafa Ö. yeniden gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.

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Kamyoncu cinayetinde tutuklu sayısı 8’e yükseldi
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