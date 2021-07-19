Kaptan Uğur Kır Güney Afrika'da öldü: Otopsi raporu istiyoruz!

"UĞUR'U İSTİYORUM"



Oğlunun ihmalkarlık nedeniyle öldüğünü dile getiren anne Kır, "Bu işin içinde iş var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Büyüklerime sesleniyorum. Ayaklarının altlarını öperim. Benim oğlumu bana getirsinler. Benim organlarımı söksünler, ona nakil etsinler. Beni gömsünler. Ben başka bir şey istemiyorum. Uğur'u istiyorum" dedi.

"BUZDOLABINA KOYMUŞLAR"



Oğlunun söylenen tarihten daha önce öldüğünden şüphelenen Kır, "Zaten belki 2 hafta önce öldü. Kimse doğruyu söylemiyor. Buzdolabında yaşıyormuş. Yemek yediğimiz buzdolabına koymuşlar. Neyin ne olduğunu bilmiyorum. İhmal var bu işin içinde. Ben bittim. Benim oğlumu bana getirin. O daha 23 yaşındaydı. Onun halleri vardı. Ona araba aldım. Daha sürecekti. Onun uçak paralarını ben kredi çekip ödeseydim. Gelseydi. Ben devlete öderdim" şeklinde konuştu.



"OĞLUM GELENE KADAR SOKAKTA BEKLEYECEĞİM"

Cenaze gelene kadar sokakta bekleyeceğini dile getiren Kır, "Otopsi istiyorum. Savcılar, hakimler duysun. Oğlumun neden öldüğünü öğrenmek istiyorum. Ondan sonra oğlumu köye, dedesine götüreceğim. Giresun'a memlekete götüreceğim. Ben yalvarıyorum. Oğlum gelene kadar sokakta bekleyeceğim. Beni kimse eve sokamaz. Kapılarda yatacağım" dedi.



"OTOPSİ RAPORU İSTİYORUZ"

Ağabeyinin 6 ay önce İzmir'den bir gemiye katıldığını söyleyen Uğur Kır'ın kardeşi Umutcan ise, "Batı Afrika'ya doğru gidiyorlardı. Kuru yük gemisiydi. 6 ay boyunca hiçbir sorun olmadı. Olduysa da bize bildirilmedi. 2 Temmuz'da bir kaza ya da olay oluyor. İş kazası geçiriyor. Her kafadan farklı bir ses geliyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Otopsi raporu istiyoruz. Bize denilen güvertede göğüs kafesi sıkışıyor. Afrika'da hastaneye götürüyorlar. Götürdükleri hastanedeki doktorlar doku zedelenmesi teşhisi koyuyor. Emar gibi şeyler çekilmiyor" diye konuştu.



"BİZE OLAYLAR OLDUKTAN 14 GÜN SONRA HABER VERİLDİ"

1 haftalık istirahatin ardından abisinin gemiye tekrar katıldığını söyleyen Umutcan Kır, "Gemi seyir halindeyken abimin durumu ağırlaşıyor. Biraz bilincini kaybediyor. Kendi kendine konuşmaya başlıyor. Biz ve şirket iç kanamadan şüpheleniyoruz. İhmal var. Gerekli tedbirler alınmadı. Gerekli önlemler alınmadı. Bize olaylar olduktan 14 gün sonra haber verildi. Neden olay olunca bize haber veriyorlar? GPS'i kapatıyorlar. Neden gemiyi takip edemiyoruz" dedi.