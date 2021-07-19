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Giriş Tarihi: 19.7.2021 15:05 Son Güncelleme: 19.7.2021 15:05

Diyanet ile Karabük bayram namazı saati açıklandı: Karabük Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Diyanet ile Karabük bayram namazı saati açıklandı: Karabük Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Karabük ilimizde mübarek Kurban Bayramı’nı karşılayacak olanlar, Bayram namazı saat kaçta kılınacak merak ederek 2021 Karabük Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu üzerinden Karabük bayram namazı saati ile ilgili detayları öğrenmeye çalışıyor. İslam alemi için anlam ve önemi oldukça fazla olan Kurban Bayramı’nda Karabük ilimizde bayram namazına katılmak isteyenler tarafından merak edilen Karabük bayram namazı saati ve tüm bilgiler.

2021 Karabük Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu Karabük ilimizde Kurban Bayramı namazı kılacak olanlar tarafından merak edilerek Karabük bayram namazı saati bilgilerine erişmek amacıyla yoğun olarak araştırılıyor.

KARABÜK BAYRAM NAMAZI SAATİ

Karabük bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;

  • Karabük ilimizde Kurban Bayramı namazı saat 06:08'de kılınacaktır.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Diyanet ile Karabük bayram namazı saati açıklandı: Karabük Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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