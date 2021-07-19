Diyanet ile Karabük bayram namazı saati açıklandı: Karabük Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

2021 Karabük Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu Karabük ilimizde Kurban Bayramı namazı kılacak olanlar tarafından merak edilerek Karabük bayram namazı saati bilgilerine erişmek amacıyla yoğun olarak araştırılıyor.
Karabük bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;
2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: