Kastamonu bayram namazı saati açıklandı: 2021 Kastamonu Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta kılınacak?

Kastamonu'da yaşayan vatandaşlar, bu yıl bayram namazını saat kaçta kılacağını merak ediyor. Müslümanlar, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Kastamonu Kurban Bayramı namazı vakti ne diye araştırıyor. Kastamonu bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazanıyor. Kastamonu için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.
BAYRAM NAMAZI FARZ MI?
Bayram namazı yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında iki rekat olarak kılınır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları da vâciptir. Ancak Şafiî mezhebine göre bayram namazı sünnettir. Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp kuşluğa kadardır.
KASTAMONU BAYRAM NAMAZI VAKTİ
Diyanet'in listesine göre bu yıl Kastamonu'da Kurban Bayramı namazı saat 06:03'te kılınacak. Kurban kesimi ise namaz kılındıktan sonra başlayacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp kuşluğa kadardır.
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.