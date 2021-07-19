Kazalar yürek yaktı: 15 ölü 71 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin ilk iki gününde yurt genelinde meydana gelent rafik kazalarında 15 kişi yaşamını yitirdi, 71 kişi yaralandı. Kazalardan bazıları şu şekide:
Ağrı
Patnos'ta bir minibüs refüje çarparak devrildi. Kazada minibüsteki Emrah (21), Muharrem (20) ve Murat Kaya (14) hayatını kaybetti.
İzmir
Konak'ta takla atan bir araç kaldırımda yürüyen Ali İhsan Yardır'a çarptı. Yardır, hayatını kaybetti. Kaçan sürücü aranıyor.
Şanlıurfa Siverek
'te iki ölümlü kaza meydana geldi. Siverek-Diyarbakır yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen ilk kazada şarampole yuvarlanarak takla atan araçta 8 aylık Mehmet Yekta Kurt ve Hulusi Korkmaz hayatlarını kaybetti. Polis memuru sürücü Özlem Korkmaz, Gülümser Korkmaz ve Ecem Liya Kurt yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. SiverekŞanlurfa yolundaki kazada ise takla atan araçtaki Mesut Budak ve Mehmet Karakuş hayatlarını kaybetti.
Ankara'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ahmet Bekaroğlu yaşamını yitirdi. Kazada 10 kişi de yaralandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru İsa Karadine (34) ve 5 yaşındaki oğlu Emir, Çorum'da toprağa verildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Abdullah Deve yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde devrilen tarım aracının altında kalan Ali Çobanoğlu (60) hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.
Kayseri, Denizli ve Kütahya'daki kazalarda da 3 kişi yaşamını yitirdi. Yurdun çeşitli yerlerindeki diğer kazalarla birlikte dün 71 vatandaşımız yollarda yaralandı.