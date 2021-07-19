Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kediyi kurtarmak için kendi canını hiçe saydı!
Giriş Tarihi: 19.7.2021 12:25 Son Güncelleme: 19.7.2021 12:34

Kediyi kurtarmak için kendi canını hiçe saydı!

ABBAS ÇAKAR
Kediyi kurtarmak için kendi canını hiçe saydı!

Kocaeli Körfez İlçesinde bulunan bir viyadükte mahsur kalan kediyi fark eden vatandaş, kendi canını hiçe sayarak kediyi kurtardı.

Kocaeli Körfez İlçesinde bulunan bir viadüke çıkan ve kenarında mahsur kalan kediy fark eden vatandaş, bir anda viyadük üzerine çıkarak kediyi kucağına alarak kurtardı.

Kocaeli'de kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kamerada

Vatandaşın metrelerce yükseklikte canını hiçe sayarak yaptığı bu hareket görenler ve olayı kayda alanlar tarafından takdir toplasada, yetkililer böyle durumda vatandaşların risk almaması, zabıta ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin daha doğru bir hareket olacağı konusunda uyardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kediyi kurtarmak için kendi canını hiçe saydı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA