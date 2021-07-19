Kırıkkale İl Sağlık Müdürü: El öpmeyin, tokalaşmayın!

Koronavirüs nedeniyle bu yılki Kurban Bayramı da önlem ve tedbirlerin ön planda tutulduğu bir bayram olacak. Uzmanlar azalan vaka sayılarının rehavete yol açmaması ve tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Konu ile ilgili uyarılarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Kurban Bayramı süresince müşteri, satıcı ve kesim yerlerinde uygulanacak önlemlerle ve 18 yaş üstü vatandaşların aşılarını bir an önce olmaları halinde koronavirüs riskinin en aza indirilebileceğinin altını çizdi. Ağırtaş, el öpme ve toplu yemeklerden kaçınarak tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundu.

İLK 2 GÜNE DİKKAT!

Özellikle bayramın birinci ve ikinci günü kurban kesiminde bazı yoğunluklar yaşanabildiğine dikkat çeken Ağırtaş "Kontrolsüz yerlerde kesim yapılması, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmeyen kalabalık ortamlar hastalığa davetiye çıkarabilir. Kesimhane ve ilgili alanlarda, kontrolü sağlamak, kalabalığı önlemek ve bulaş riskini azaltmak için tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığının belirlediği önlem ve tedbirlere koşulsuz uymaları gerekiyor" dedi.