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Giriş Tarihi: 19.7.2021 09:12

Ormanda topladıkları mantar zehirledi... 8 kişinin hayati tehlikesi var

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Ormanda topladıkları mantar zehirledi... 8 kişinin hayati tehlikesi var

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde araziden topladıkları mantardan yiyen 8 kişi, zehirlenme belirtileri gösterince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçesine bağlı Sarıkızlı köyünde yaşayan ve akraba oldukları öğrenilen 8 kişilik aile, ormanlık araziden mantar toplayıp mangalda pişirdikten sonra yedi.

Bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri oluşan 8 kişi için köye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yedikleri mantardan zehirlendikleri belirtilen aileden Ganime Y. (50), Sultan K. (72), Furkan Efe G. (15), Mustafa K. (68), Bahar G. (38), Safinaz Y. (48), Yusuf Berke Y. (18) ve Ömer Batuhan Y. (24), sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kişilerden Yusuf Berke ve Safinaz Y., Bahar G., Mustafa K. ve Ganime Y'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Ormanda topladıkları mantar zehirledi... 8 kişinin hayati tehlikesi var
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