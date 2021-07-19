Kırşehir bayram namazı saati Diyanet ile yayınlandı! Kırşehir'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kırşehir'de yaşayan vatandaşlar, bu yıl bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Ülkenin dört bir yanında Müslümanlar, her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Kırşehir Kurban Bayramı namazı vakti hakkında araştırma yapıyor. Kırşehir bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazandı. Kırşehir için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.
KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
20 Temmuz Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Dolayısıyla bayram namazı da Salı sabahı kılınacak. Salı sabahı camilerde namaz için buluşacak olan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri listesi ile il il namaz vakitlerini araştırıyor.
KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI VAKTİ
Diyanet'in listesine göre bu yıl Kırşehir'de Kurban Bayramı namazı saat 06:07'de kılınacak. Kurban kesimi de namaz kılındıktan hemen sonra başlayacak.
BAYRAM NAMAZI FARZ MI?
Bayram namazı yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında iki rekat olarak kılınır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları da vâciptir. Ancak Şafiî mezhebine göre bayram namazı sünnettir. Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp kuşluğa kadardır.
TEŞRİK TEKBİRİ NASIL SÖYLENİR?
Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.