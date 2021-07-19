Kocaeli'de şehitlik ziyareti

Vali Yavuz'un şehitlik ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Garnizon Komutan Vekili Deniz Kıdemli Albay Metin Eyiyürekli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, İzmit İlçe Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Müftüsü Sinan Cihan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Aslan ve şehit aileleri katıldı. Polis şehitliğinde şehit ailelerinin yerinden kaldırılması istemeyen Vali Yavuz, şehit ailelerinin gerisinde durdu.

"BİR MİLYON 500 BİN AŞI YAPILDI"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerimizin kabirlerine karanfiller bırakıp, dualar etti. Şehitliklerde bulunan Şehit yakınlarının bayramını kutlayan Vali Yavuz, hal ve hatırlarını sorarak, bir talepleri olup olmadığını sordu. Şehitliklerde okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmada, "Ülkemiz hamt olsun aşı konusunda ciddi mesafeye ulaştı. İlimizde bir milyon 500 bin civarında aşı yaptırdık. Birinci dozda bir milyona ulaştık. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının Pekiştiği mübarek bir gün. Bu vesile ile aziz milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bütün insanlığa barış getirmesini, dünyadaki bütün kötülüklerin son bulmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇ OLMAZSA BİR DOZ AŞI YAPTIRIN"

Tedbirler kapsamına her 10 kilometrede bir trafik denetimi olduğunu ifade eden Vali Yavuz, "Emniyet ve jandarma ekiplerimiz sahada. Bütün teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Yola çıkan vatandaşlarımıza bir uyarım olacak. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Aşırı hız yapmayalım. Yorgun yollara çıkmayalım. İlimizdeki ekonomik yoksulluk içinde olan vatandaşların bayramının bayram gibi geçirmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Valiliğimizin organizasyonu ile bin yetimin bayramlıkları teslim edilmiştir. Elbette bayramlaşacağız. Ama kurallara riayet edelim. Lütfen acilen hiç olmazsa 1 doz aşınızı yapınız. Aşı karşıtlığı yapan insanlara fırsat vermeyelim. Lütfen aşı olun başka türlü bu girdaptan çıkamayız. Yeni varyantlar geliyor" dedi.