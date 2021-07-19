Komik Kurban Bayramı mesajları! 2021 Kurban Bayramı için komik ve eğlenceli mesajlar ve sözler

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KOMİK KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

Sana kurban olurum diyenler bu bayram sizden bu kahramanlığı bekliyorum. Bayramınız mübarek olsun.

Bayram mesajı, anla işte. Bu bir bayram mesajıdır.

İyi bayramlar, gerçi sana her gün bayram ama olsun.