Diyanet ile Konya bayram namazı saati: Konya'da 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta kılınacak?

Konyalı vatandaşlar, bu yıl Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak diye merak ediyor. Ülke genelinde milyonlarca vatandaş her bayram olduğu gibi bu bayram sabahı da namaz için camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 2021 Konya Kurban Bayramı namazı vakti konusunda araştırma yapıyor. Konya bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazandı. Konya için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.
KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Bayramın ilk günü güneşin doğuşunu takiben kılınan bayram namazı saatleri yurdun dört bir yanında merak ediliyor. Camilerde namaz için bir araya gelmeye hazırlanan vatandaşlar, Konya bayram namazı saati hakkında araştırma yapıyor.
KONYA BAYRAM NAMAZI VAKTİ
Diyanet'in il il bayram namazı saatleri listesine göre bu yıl Konya'da Kurban Bayramı namazı saat 06:16'da kılınacak. Kurban kesimi de namaz kılındıktan hemen sonra başlayacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp kuşluğa kadardır. Bayram namazları ikişer rekattır ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rekatta üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rekatta Sübhâneke'den sonra Fâtiha'dan evvel; üçü de ikinci rekatta kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek'atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğundan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bayram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir. Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra okunur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitreden, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir. Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.