Kurban Bayramı denetimi başladı: Bayram boyunca 20 ilde 122 saat uçuş yapılacak!

HAVA'DAN YER EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Ekipler, özellikle trafiğin yoğun olduğu Ankara'yı çevre illere bağlayan Konya, Eskişehir, Samsun ve İstanbul karayolunda helikopterli trafik denetimi yapılarak trafiği izlemeye aldı.Helikopter ekibi tarafından havadan denetlenen karayolu trafiğinde, hız sınırını aşan, şerit ihlalinde bulunan araç sürücüleri hemen karadaki ekiplere bildiriliyor. Helikopter ekibi, trafik kuralı ihlallerinin yanı sıra tır, kamyon ve tanker gibi ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle trafik akışının yavaşladığı noktaları da karadaki ekiplere bildirerek trafiğin çok daha hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlandı.