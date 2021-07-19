Kurban Bayramı denetimi başladı: Bayram boyunca 22 ilde 122 saat uçuş yapılacak!

Ankara'da Kurban Bayramı tatili öncesi trafik kontrolleri tüm hızıyla devam ediyor. Kontroller kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca Başkent'te helikopter ile yapılan havadan trafik denetimine SABAH katıldı.

HAVA'DAN YER EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Ekipler, özellikle trafiğin yoğun olduğu Ankara'yı çevre illere bağlayan Konya, Eskişehir, Samsun ve İstanbul karayolunda helikopterli trafik denetimi yapılarak trafiği izlemeye aldı.Helikopter ekibi tarafından havadan denetlenen karayolu trafiğinde, hız sınırını aşan, şerit ihlalinde bulunan araç sürücüleri hemen karadaki ekiplere bildiriliyor. Helikopter ekibi, trafik kuralı ihlallerinin yanı sıra tır, kamyon ve tanker gibi ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle trafik akışının yavaşladığı noktaları da karadaki ekiplere bildirerek trafiğin çok daha hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlandı.

TESPİT EDİLEN İHLALLERE İŞLEM YAPILDI

Helikopterdeki kameralar aracılığıyla tespit edilen ihlaller, karayollarında oluşturulan uygulama noktalarındaki trafik polislerine bildirildi. İhlalde bulunan sürücülere ihlalde bulundukları suçlardan işlemden yapıldı.

122 SAAT DENETİM YAPILACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kurban Bayramı trafiğinin havadan denetimlerle takip edileceği bildirildi.

Bayram sonuna kadar 20 ilde 122 saat helikopterle, 79 ile ilde ise 1.292 saat drone ile trafik denetimi yapılacağı açıklandı.