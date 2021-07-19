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Giriş Tarihi: 19.7.2021 14:48

Kurban bayramı öncesi evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kurban bayramı öncesi evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Diyarbakır’da, AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve partililer Kurban Bayramı öncesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Diyarbakır'da, AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve partililer Kurban Bayramı öncesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için umutlu şekilde bekleyişlerini sürdüren ailelerle görüşerek bir süre sohbet eden Beyoğlu, bu haklı mücadelelerinde sonuna kadar ailelerin yanında olacaklarını ifade etti. Aileler de ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

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Kurban bayramı öncesi evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti
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