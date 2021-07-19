Kurban Bayramı öncesi zehir tacirlerine operasyon

Adana polisi insanları zehirleyerek para kazanan uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi operasyonlara devam eden Narkotim ekipleri, 163 kişiyi gözaltına alırken çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

TORBACILARA OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Narkotik ekipleri 12-18 Temmuz tarihleri arasında kent genelindeki çeşitli adreslere şok baksınlar düzenledi. 123 ayrı operasyonda 163 zehir taciri yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Narkotim ekipleri yaptıkları operasyonda 137 bin uyuşturucu hap, 21 kilo esrar, 3 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 77 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 6 gram kokin ve 23 kök kenevir ile 1 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği ileri sürülen 7 bin 205 lira para ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti suçundan' adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26 kişi tutuklandı, 9 kişide adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.