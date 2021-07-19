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Giriş Tarihi: 19.7.2021 11:23 Son Güncelleme: 19.7.2021 11:59

Kurban fiyatları düşecek mi? Kurban Bayramı öncesi son durum

Kurban fiyatları düşecek mi? Kurban Bayramı öncesi son durum
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Kurban Bayramı'na saatler kaldı. Bugün arefe. Kimi vatandaşlar kurbanlıklarını son günlerde satın almayı tercih ediyor. Kurban pazarlarında harekeketlilik devam ediyor. Peki kurban pazarlarında fiyatlar düşecek mi? İşte son durum...

Müslüman dünyası için en kıymetli günlerden olan Kurban Bayramı için artık sayılı saatler kaldı. Alibeyköy Çobançeşme kurban pazarında hareketlilik sürüyor. Son kurbanlıklar satılıyor. A Haber kurban pazarındaki son durumu aktardı. Kurban pazarında çadır kuran esnaf Engin Korkmaz 33 kurban getirdiğini ve 30 tanesini sattığını ifade etti.

"BUGÜN KALANLARI DA SATACAĞIZ"

Bir başka kurban esnafı Engin Korkmaz ise son kurbanlıkların da alıcılarını beklediklerini belirterek "Bugün kalan kurbanları da satacağımızı düşünüyoruz. 650 kilo olan bir hayvanımız var. 18 bin lira istiyoruz. " dedi.

Satışların iyi olduğunu anlatan Korkmaz "Artık bunları sasatıp Ordu'ya döneceğiz. Biz Mesudiye'den geldik, şükürler olsun satışımızı yaptık." diye konuştu.

Kurban fiyatları düşecek mi? Kurban Bayramı öncesi son durum | Video

Arefe gününde artık kurban alacaklar için son hayvanlar kaldı. Bayram telaşı da iyiden iyiye başladı. Artık Türkiye ve müslüman dünyası Bayram'a kavuşmayı bekliyor...

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Kurban fiyatları düşecek mi? Kurban Bayramı öncesi son durum
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