Kurban fiyatları düşecek mi? Kurban Bayramı öncesi son durum

"BUGÜN KALANLARI DA SATACAĞIZ"

Bir başka kurban esnafı Engin Korkmaz ise son kurbanlıkların da alıcılarını beklediklerini belirterek "Bugün kalan kurbanları da satacağımızı düşünüyoruz. 650 kilo olan bir hayvanımız var. 18 bin lira istiyoruz. " dedi.